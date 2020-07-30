Овечкин оформил дубль в контрольном матче с «Каролиной»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в контрольном матче с «Каролина Харрикейнз» перед возобновлением сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во втором периоде капитан «Кэпиталз» забросил свою вторую шайбу в матче.

При этом в первом периоде Овечкин также отметился результативной передачей вместе с соотечественником Дмитрием Орловым. Они ассистировали ещё одному россиянину — Евгению Кузнецову.

Сезон НХЛ возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли и пройдёт в Торонто и Эдмонтоне. В плей-офф сыграют 24 команды.

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил первую свою шайбу после карантина.