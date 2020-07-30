Овечкин оформил дубль в контрольном матче с «Каролиной»
- Reuters
Во втором периоде капитан «Кэпиталз» забросил свою вторую шайбу в матче.
При этом в первом периоде Овечкин также отметился результативной передачей вместе с соотечественником Дмитрием Орловым. Они ассистировали ещё одному россиянину — Евгению Кузнецову.
Сезон НХЛ возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли и пройдёт в Торонто и Эдмонтоне. В плей-офф сыграют 24 команды.
Ранее сообщалось, что Овечкин забросил первую свою шайбу после карантина.