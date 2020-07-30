Самедов: возможно, Кокорин сожалеет, что не удалось уехать в Европу

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Чемпион России в составе «Спартака» Александр Самедов оценил возможный приход в команду Александра Кокорина.
Самедов: возможно, Кокорин сожалеет, что не удалось уехать в Европу
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

По его мнению, трое уже имеющихся у красно-белых форвардов уступают россиянину в классе.

«К высокой зарплате Кокорина отношусь спокойно. Всё-таки её готов был выложить не только «Спартак». Александр пользовался спросом. Понятно, что нужно было хорошо заплатить, чтобы такой футболист подписал контракт с клубом, он стоит этих денег. Плюс он пришёл на правах свободного агента», — сказал Самедов в интервью RT.

Он также отметил, что Кокорин — взрослый и семейный человек.

«Может, у него есть сожаления, что не удалось уехать в Европу, но об этом нужно спросить у Саши. Если он подписал контракт со «Спартаком», значит, посчитал, что для него и его семьи так будет лучше», — резюмировал Самедов.

Ранее сообщалось, что Андрей Тихонов попытался предугадать, как фанаты «Спартака» примут Кокорина.

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