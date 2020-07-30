Балахнин уверен, что Кокорин пригодился бы «Зениту» в Лиге чемпионов

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о возможном переходе Александра Кокорина в «Спартак».

По словам специалиста, его больше удивил не сам факт того, что форвард может оказаться в стане красно-белых, а отказ «Зенита» продлить контракт с игроком.

«Это квалифицированный футболист, который ещё не исчерпал себя, не проявил себя на все 100%. Он будет полезен «Спартаку», он сможет забивать много голов, и такими игроками не разбрасываются. «Зениту» играть в Лиге чемпионов, и он пригодился бы команде», — цитирует Балахнина «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Балахнин осудил наставника «Ростова» Валерия Карпина за критику РПЛ.