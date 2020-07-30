Матыцин пообещал сделать всё для минимизации рисков смены гражданства российских легкоатлетов

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что его ведомство сделает всё возможное, чтобы минимизировать риски при смене гражданства российских легкоатлетов.

«Мои ожидания от заседания совета World Athletics если не совсем оптимистичны, то конструктивны. Надеюсь, такую же позицию займёт сегодня совет. Мы сделаем всё возможное, чтобы минимизировать риски смены гражданства для наших ведущих атлетов и обеспечить им комфортное развитие как спортсменам и личностям», — цитирует Матыцина ТАСС.

30 июля состоится заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Всероссийская федерация лёгкой атлетики не выплатила штраф в размере $5 млн, наложенный из-за допинговых нарушений. После этого руководство международной организации приняло решение перестать рассматривать заявки россиян на получение нейтрального статуса. В случае отсутствия нейтрального статуса отечественные легкоатлеты смогут выступать на международных соревнованиях только под другим флагом.

Ранее ВФЛА попросила World Athletics перенести решение о статусе федерации.