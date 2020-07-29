Абрамов: главная задача ВЭБ — продать ЦСКА, для корпорации клуб абсолютно непрофильный актив

Футбольный агент Владимир Абрамов поделился мнением по поводу покупки московского клуба ЦСКА компанией «ВЭБ».

«Очень тяжело предсказать, что придёт в голову ВЭБ. Посмотрим, сумеет ли Максим Орешкин, болельщик красно-синих, убедить этих людей, что ЦСКА необходимо дать денег ради возвращения команды на вершину РПЛ и в ЛЧ. Ведь главная задача ВЭБ — продать клуб. ЦСКА для корпорации — абсолютно непрофильный актив. Поэтому, возможно, ВЭБ пойдёт на определённые риски. Так, для меня стала сюрпризом информация о том, что армейцы практически подписали контракт с Адольфо Гайчем», — сказал Абрамов в интервью RT.

При этом он отметил, что в ЦСКА уже собралась хорошая команда, которой просто нужны точечные усиления.

Ранее агент заявил, что Алексей Миранчук может уйти бесплатно из «Локомотива», если в клубе работают идиоты.