Агент: Миранчук может уйти бесплатно, если в «Локомотиве» работают идиоты

Футбольный агент Владимир Абрамов ответил на вопрос, может ли полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук уйти из клуба бесплатно по окончании контракта в июне 2021 года.

«Он может уйти, если в «Локомотиве» работают идиоты, но это не так. Думаю, с Алексеем существует определённая договорённость. Если бы её не было, клуб продал бы его ещё зимой, тем более интерес имелся. Алексей — порядочный парень. Для него в клубе создали хорошие условия, положили ему высокую зарплату. Брат рядом. Он, в свою очередь, не захочет заниматься кусочничеством», — сказал Абрамов в интервью RT.

Ранее Абрамов заявил, что Миранчук — это лучшее, что есть у российского футбола на продажу.