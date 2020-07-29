Агент: Миранчук может уйти бесплатно, если в «Локомотиве» работают идиоты

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Футбольный агент Владимир Абрамов ответил на вопрос, может ли полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук уйти из клуба бесплатно по окончании контракта в июне 2021 года.
Агент: Миранчук может уйти бесплатно, если в «Локомотиве» работают идиоты
  • РИА Новости

«Он может уйти, если в «Локомотиве» работают идиоты, но это не так. Думаю, с Алексеем существует определённая договорённость. Если бы её не было, клуб продал бы его ещё зимой, тем более интерес имелся. Алексей — порядочный парень. Для него в клубе создали хорошие условия, положили ему высокую зарплату. Брат рядом. Он, в свою очередь, не захочет заниматься кусочничеством», — сказал Абрамов в интервью RT.

Ранее Абрамов заявил, что Миранчук — это лучшее, что есть у российского футбола на продажу.

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