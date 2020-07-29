Абрамов: Миранчук — лучшее, что есть у российского футбола на продажу

Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что «Локомотив» не будет продавать полузащитника Алексея Миранчука в ближайшее трансферное окно, чтобы выручить за него больше средств после выступления в Лиге чемпионов.

«Они с братом Антоном — молодые футболисты, которых можно продать оптом. У «Локомотива» сейчас проблемы с деньгами, а РЖД не стремится разбрасываться средствами. Если бы железнодорожники не заняли второе место в РПЛ и не отобрались в групповой этап ЛЧ, можно было бы предположить скорую продажу Алексея. А так, думаю, его оставят, чтобы потом отпустить за ещё большую сумму. Одно дело €15—20 млн, другое — €50 млн и больше. Если Миранчук блеснёт в ЛЧ, за него можно получить и €70 млн», — заявил Абрамов RT.

Также агент выразил мнение, что Алексей Миранчук имеет наилучшие перспективы уйти в зарубежный клуб среди всех российских футболистов.

«На сегодняшний день Миранчук — лучшее, что есть у российского футбола на продажу. Он молод, но при этом достаточно опытен. На него уже заглядываются европейские клубы, но не до такой степени, чтобы заглядеться окончательно. Когда «Локомотив» даст кому-то в ЛЧ по морде, потенциальные покупатели поймут, что Миранчук действительно стоит этих денег. Топ-клубы всегда совершают глупости, покупая футболистов задорого», — добавил агент.

Ранее агент высказался о Смолове.