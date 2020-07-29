Матыцин и Поздняков возглавят штаб по контролю за подготовкой cборных России к ОИ

Министр спорта России Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков будут совместно руководить штабом по контролю за подготовкой национальных команд к Олимпийским играм.

Об этом сообщается в пресс-релизе Минспорта.

«Министерство спорта РФ внесло изменения в принцип организации работы штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд России для участия в Олимпийских играх и утвердило обновлённый состав штаба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение направлено на усиление взаимодействия между Министерством спорта и ОКР, а также оно должно поспособствовать повышению оперативности и эффективности выполнения задач, которые связаны с подготовкой спортсменов олимпийского уровня.

Ранее Матыцин поздравил спортсменов, тренеров и болельщиков с юбилеем Олимпиады-80 в Москве.