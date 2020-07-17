Матыцин поздравил спортсменов, тренеров и болельщиков с юбилеем Олимпиады-80 в Москве

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Министр спорта России Олег Матыцин поздравил спортсменов, тренеров и болельщиков с годовщиной летних Олимпийских игр в Москве, которые прошли в 1980 году.
Матыцин поздравил спортсменов, тренеров и болельщиков с юбилеем Олимпиады-80 в Москве
  • Reuters

«Олимпиада прошла на высочайшем уровне и оставила огромное спортивное, научное и культурное наследие. Многие стадионы, дворцы спорта, базы, объекты инфраструктуры стали фундаментом будущих успехов наших спортсменов, открыли новые возможности для жителей страны», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он отметил, что Игры изменили облик страны, сделав её более современной и открытой, также соревнования стали отправной точкой для нынешнего вектора развития спортивной отрасли.

«Поздравляю спортсменов, тренеров, работников спортивной отрасли и, конечно, болельщиков с юбилеем Олимпиады-80 и желаю всем крепкого здоровья, успехов и новых свершений!» — сказал Матыцин.

Олимпиада в Москве прошла с 19 июля по 3 августа 1980 года.

Ранее бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев рассказал о наследии Игр-1980 в Москве.

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