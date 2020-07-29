Павлюченко: хочется, чтобы Кокорин перешёл в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал информацию о возможном переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».

«Саша Кокорин усилил бы «Спартак», сейчас половина команды будет новой. Если команда хочет за что-то бороться в следующем сезоне и выигрывать, нужно хорошее усиление. А Кокорин — тот нападающий, который забивает и имеет приличный уровень. Это точно будет серьёзное приобретение», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Он также предположил, что Кокорин вряд ли вернётся в «Зенит» из-за скандальной истории с арендой игрока.

«Всё будет зависеть от Саши, но я не думаю, что он пойдёт в тот клуб, который больше предложит. Лично мне хочется, чтобы он перешёл в «Спартак», — добавил Павлюченко.

«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает 31 июля.

Ранее Анатолий Мещеряков прокомментировал новость о том, что «Локомотив» отверг кандидатуру Кокорина.