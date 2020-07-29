Мещеряков прокомментировал новость о том, что «Локомотив» отверг кандидатуру Кокорина

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Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков высказался об информации, согласно которой железнодорожники не одобрили в качестве потенциального новичка команды кандидатуру форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
Мещеряков прокомментировал новость о том, что «Локомотив» отверг кандидатуру Кокорина
  • © ФК «Сочи»

«В виртуальном мире проходят различные виртуальные собрания, на которых обсуждают виртуальные вопросы. К реальности это не имеет никакого отношения. Если кто-то где-то что-то придумывает, это не значит, что это есть действительность», — цитирует Мещерякова РИА Новости.

Он подчеркнул, что клуб обязательно объявит, если заключит с кем-то контракт.

«А было ли заседание трансферного комитета? А вообще «Локомотив» рассматривал этот вопрос? Все последние новости — это новости из виртуального мира слухов», — добавил Мещеряков.

«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает 31 июля.

Ранее сообщалось, что трансферный комитет «Локомотива» не одобрил кандидатуру Кокорина.

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