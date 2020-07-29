«Севилья» приостановила тренировки из-за COVID-19 в команде за восемь дней до матча ЛЕ

В испанском футбольном клубе «Севилья» выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщается на сайте клуба, заболевание выявлено у одного игрока команды по итогам тестирования, которое было проведено в конце прошлой недели. По этой причине были приостановлены тренировки коллектива.

Отмечается, что футболист был изолирован, а болезнь протекает бессимптомно.

Всех его партнёров по команде повторно проверили на COVID-19. Результаты анализов станут известны 30 июля. В случае отрицательных результатов «Севилья» возобновит тренировки.

При этом 6 августа «Севилье» предстоит провести матч 1/8 финала Лиги Европы с итальянской «Ромой».

Ранее сообщалось, что в КХЛ назвали число заболевших коронавирусом.