В КХЛ назвали число заболевших коронавирусом

Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о ситуации с коронавирусом в командах.

«Наше медицинское управление в режиме реального времени отслеживает ситуацию. Окончательный диагноз подтверждается Роспотребнадзором, потому мы ориентируемся на их цифры. На 28 июля у нас было 39 игроков КХЛ, у которых был подтверждён диагноз COVID-19. Есть заболевшие сотрудники клубов. Ещё 31 случай в МХЛ, причём там 13 человек уже полностью здоровы и готовы приступить к тренировкам», — цитирует Морозова РИА Новости.

Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября 2020 года.

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