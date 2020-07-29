В КХЛ назвали число заболевших коронавирусом

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Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о ситуации с коронавирусом в командах.
В КХЛ назвали число заболевших коронавирусом
  • РИА Новости

«Наше медицинское управление в режиме реального времени отслеживает ситуацию. Окончательный диагноз подтверждается Роспотребнадзором, потому мы ориентируемся на их цифры. На 28 июля у нас было 39 игроков КХЛ, у которых был подтверждён диагноз COVID-19. Есть заболевшие сотрудники клубов. Ещё 31 случай в МХЛ, причём там 13 человек уже полностью здоровы и готовы приступить к тренировкам», — цитирует Морозова РИА Новости.

Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября 2020 года.

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