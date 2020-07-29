Панарин назван самым ценным игроком «Рейнджерс» по итогам регулярного сезона НХЛ
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Отмечается, что такой выбор сделали болельщики «Рейнджерс» и представители прессы.
Таким образом, впервые с сезона-1991/92 лучшим в «Рейнджерс» признан игрок, который проводит первый сезон в команде.
В нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавирусной инфекции, Панарин провёл 69 игр и набрал 95 очков (32 гола + 63 передачи).
Ранее сообщалось, что Панарин удивлён номинациям на «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».
It's awards season, and the votes are in.— New York Rangers (@NYRangers) July 29, 2020
Your 2019-20 #NYR MVP: 🍞 pic.twitter.com/XvjERbxphJ