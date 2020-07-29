Панарин назван самым ценным игроком «Рейнджерс» по итогам регулярного сезона НХЛ

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан самым ценным игроком команды в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Панарин назван самым ценным игроком «Рейнджерс» по итогам регулярного сезона НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Отмечается, что такой выбор сделали болельщики «Рейнджерс» и представители прессы.

Таким образом, впервые с сезона-1991/92 лучшим в «Рейнджерс» признан игрок, который проводит первый сезон в команде.

В нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавирусной инфекции, Панарин провёл 69 игр и набрал 95 очков (32 гола + 63 передачи). 

Ранее сообщалось, что Панарин удивлён номинациям на «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

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