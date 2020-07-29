Медведева рассказала о показательном номере, который был посвящён её первым отношениям

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что показательный номер в сезоне-2018/19 был посвящён её первым романтическим отношениям.

«В комментариях вы спрашивали о номере Experience. Я осознала, что многие из вас смотрели на это выступление не под тем углом. Он был о моих первых отношениях. О той боли, которую причиняет тебе любимый человек, покидая тебя в худший период в твоей жизни. И ты понимаешь, что это была просто игра, чтобы он мог почувствовать себя лучше», — приводит слова Медведевой РИА Новости со ссылкой на её Instagram.

По её словам, у номера были разные концовки, которые зависели от состояния её отношений с любимым человеком.

«Последняя концовка была печальной. Не всё строится вокруг карьеры. Реальная жизнь тоже может сильно ранить», — подчеркнула спортсменка.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию.

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