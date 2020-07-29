Гарбрандт: Ян — поддельный гангстер

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Американский боец смешанных единоборств Коди Гарбрандт рассказал о конфликте с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянином Петром Яном.
Гарбрандт: Ян — поддельный гангстер
  • Reuters

«Он поддельный гангстер. Мы встретились в коридоре во время турнира UFC и стали говорить. Мы нормально общались, поначалу всё было в порядке. А затем его менеджер достал телефон, чтобы снять видео, Ян принялся жестикулировать. Я хотел им врезать, но торопился, к тому же на мне был новый костюм. Но как только достали телефон, я понял, что он поддельный гангстер. Я ещё встречусь с ним. Надеюсь, к тому моменту он останется чемпионом», — заявил Гарбрандт в интервью ESPN

Конфликт между бойцами произошёл на турнире UFC 245 после победы Яна над другим американцем, Юрайей Фэйбером.

Ранее Олейник подверг критике Яна за оскорбления белорусского бойца UFC.

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