Газзаев: ЦСКА при Гончаренко за четыре года никаких результатов не показал

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев назвал неудовлетворительными результаты клуба в последние сезоны.
Газзаев: ЦСКА при Гончаренко за четыре года никаких результатов не показал
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«ЦСКА при Викторе Гончаренко за четыре года никаких результатов не показал, кроме завоевания Суперкубка. У армейцев давно не было такого неудовлетворительного периода. Разговоры про молодую команду уже набили оскомину. В футболе результат определяют личности. Сегодня я вижу в ЦСКА лишь трёх футболистов, которые обладают лидерскими качествами — Акинфеев, Фернандес и Влашич», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне ЦСКА занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В Лиге Европы команда завершила свой путь на стадии группового раунда.

Ранее Газзаев выступил за расширение РПЛ и увеличение стоимости телевизионных прав.

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