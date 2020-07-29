Газзаев: ЦСКА при Гончаренко за четыре года никаких результатов не показал

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев назвал неудовлетворительными результаты клуба в последние сезоны.

«ЦСКА при Викторе Гончаренко за четыре года никаких результатов не показал, кроме завоевания Суперкубка. У армейцев давно не было такого неудовлетворительного периода. Разговоры про молодую команду уже набили оскомину. В футболе результат определяют личности. Сегодня я вижу в ЦСКА лишь трёх футболистов, которые обладают лидерскими качествами — Акинфеев, Фернандес и Влашич», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне ЦСКА занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В Лиге Европы команда завершила свой путь на стадии группового раунда.

Ранее Газзаев выступил за расширение РПЛ и увеличение стоимости телевизионных прав.