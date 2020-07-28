В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА

Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» отреагировала на новое шоу московского ЦСКА «Футбольные куклы».

ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.

«Зенит», в свою очередь, опубликовал в Twitter видео, на котором талисман сине-бело-голубых, лев, смотрит отрывок шоу московского клуба, а после одной из шуток закрывает морду лапой.

Ранее сообщалось, что Акинфеев выложил первый пост в Instagram.