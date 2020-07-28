Акинфеев выложил первый пост в Instagram

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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал первый пост в социальной сети Instagram.
Акинфеев выложил первый пост в Instagram
  • РИА Новости

«Никогда не думал, что сделаю это! Но сделал ведь! И не спрашивайте меня почему. Это как любой пенальти: забьют — не забьют. Гадать не будем! Посмотрим, что из этого получится. Если будет интересно, продолжим. Если нет — значит, гол», — написал Акинфеев под фото.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основной состав армейцев с 2002 года. С 2003 по 2018 год он выступал за сборную России.

Ранее сообщалось, что Акинфеев вышел на второе место по числу матчей в чемпионатах России.

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