Акинфеев вышел на второе место по числу матчей в чемпионатах России
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- РИА Новости
Матч 30-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом» стал для Акинфеева 457-м в чемпионатах страны. По этому показателю он обогнал нынешнего главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака.
Рекордсменом является экс-защитник армейцев Сергей Игнашевич, на счету которого 489 матчей в чемпионатах России.
Ранее сообщалось, что футболистам «Тамбова» перед матчем с ЦСКА пообещали двойные премиальные.