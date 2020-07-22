Акинфеев вышел на второе место по числу матчей в чемпионатах России

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на второе место по количеству матчей в чемпионатах России по футболу.

Матч 30-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом» стал для Акинфеева 457-м в чемпионатах страны. По этому показателю он обогнал нынешнего главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака.

Рекордсменом является экс-защитник армейцев Сергей Игнашевич, на счету которого 489 матчей в чемпионатах России.

Ранее сообщалось, что футболистам «Тамбова» перед матчем с ЦСКА пообещали двойные премиальные.