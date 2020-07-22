Акинфеев вышел на второе место по числу матчей в чемпионатах России

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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев вышел на второе место по количеству матчей в чемпионатах России по футболу.
Акинфеев вышел на второе место по числу матчей в чемпионатах России
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Матч 30-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом» стал для Акинфеева 457-м в чемпионатах страны. По этому показателю он обогнал нынешнего главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака.

Рекордсменом является экс-защитник армейцев Сергей Игнашевич, на счету которого 489 матчей в чемпионатах России.

Ранее сообщалось, что футболистам «Тамбова» перед матчем с ЦСКА пообещали двойные премиальные.

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