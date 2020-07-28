Росгвардия записала ролик в стиле популярной компьютерной игры

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Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) записала ролик в стиле компьютерной игры The Last of Us.
Росгвардия записала ролик в стиле популярной компьютерной игры
  • © Федеральная служба войск гвардии Российской Федерации / youtube

В ролике спецназ спасает захваченного мальчика, а один из бойцов дарит ему свой шеврон-патч. На фоне видео играет кавер на саундтрек из игры в исполнении образцово-показательного оркестра Росгвардии и ансамбля барабанщиков Splash.

The Last of Us — игра от американской студии Naughty Dog, в ней изображён постапокалиптический мир, где люди борются с неизвестной болезнью, превращающей их в монстров. В 2020 году вышла вторая часть игры.

Ранее сообщалось, что KLENOFF стал победителем Кубка России по интерактивному футболу.

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