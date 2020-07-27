KLENOFF стал победителем Кубка России по интерактивному футболу

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Антон KLENOFF Кленов из Москвы выиграл финальный матч Кубка России по интерактивному футболу и завоевал трофей.
KLENOFF стал победителем Кубка России по интерактивному футболу
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  • © KLENOFF | FIFA 20 | АМКАЛ

В решающем матче он победил Даниила Abeldos Абельдяева из Санкт-Петербурга с общим счётом 4:3. Гранд-финал состоялся в Москве в Yota Arena. Киберспортсмены соревновались в игре FIFA 20 в режиме Ultimate Team в дивизионах Playstation 4 и Xbox One.

Третьим стал ещё один москвич Степан FunkBraza Михович, который обыграл представителя нижегородской области Андрея Timon Гурьева  с общим счётом 5:1.

Победитель турнира получил приз в размере 500 тыс. рублей. Даниил Abeldos Абельдяев, занявший второе место, получил 300 тыс. рублей, а занявший третье место Степан FunkBraza Михович — 200 тыс. рублей.

Ранее в «Московском киберспорте» подвели итоги работы во время карантина.

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