KLENOFF стал победителем Кубка России по интерактивному футболу

Антон KLENOFF Кленов из Москвы выиграл финальный матч Кубка России по интерактивному футболу и завоевал трофей.

В решающем матче он победил Даниила Abeldos Абельдяева из Санкт-Петербурга с общим счётом 4:3. Гранд-финал состоялся в Москве в Yota Arena. Киберспортсмены соревновались в игре FIFA 20 в режиме Ultimate Team в дивизионах Playstation 4 и Xbox One.

Третьим стал ещё один москвич Степан FunkBraza Михович, который обыграл представителя нижегородской области Андрея Timon Гурьева с общим счётом 5:1.

Победитель турнира получил приз в размере 500 тыс. рублей. Даниил Abeldos Абельдяев, занявший второе место, получил 300 тыс. рублей, а занявший третье место Степан FunkBraza Михович — 200 тыс. рублей.

Ранее в «Московском киберспорте» подвели итоги работы во время карантина.