В «Московском Киберспорте» подвели итоги работы во время карантина

Главная столичная онлайн-арена по компьютерным играм «Московский Киберспорт» подвела первые итоги работы.

За семь первых недель в проекте приняли участие более 16 тыс. игроков. Суммарно киберспортсмены прошли 194 различных турнира по игровым дисциплинам: Assetto Corsa, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Legends of Runeterra, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 20, NHL 20, World of Tanks, а также по шахматам. Все игры сопровождались трансляциями, общее количество просмотров превысило 2 млн.

Также за это время «Московский Киберспорт» провёл специальный проект «Турнир звёзд российского спорта» по Counter-Strike: Global Offensive, собравший более 60 известных российских спортсменов из 12 видов спорта.

«Идею создать подобный проект вынашивали давно, но в связи с введением карантина мы в ускоренном режиме буквально за месяц активной работы создали, как показывают сейчас цифры, успешную онлайн-арену для компьютерных игр. Мы знали, что у нас получится, потому что киберспорт имеет огромный потенциал, а наша команда — высокий уровень сплочённости», — заявил президент Федерации компьютерного спорта Москвы Александр Горбаченко.

Ранее сообщалось, что команда футболистов победила на турнире по CS:GO среди звёзд российского спорта.