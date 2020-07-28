Василевский: Сен-Пьер и Нурмагомедов похожи, это был бы интересный бой

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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о возможном поединке с участием действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера.
Василевский: Сен-Пьер и Нурмагомедов похожи, это был бы интересный бой
  • РИА Новости

«С Сен-Пьером был бы интересный бой. Они похожи с Нурмагомедовым. Это дисциплинированный профессор единоборств, как и Хабиб. Они трудяги, которые побеждали не за счёт таланта или куража, а за счёт постоянства, упорства и ежедневной работы. У канадца, как и у Хабиба, есть чёткая тактика. Было бы интересно посмотреть на этот бой. Сен-Пьер всегда хорошо переводил, уходил снизу, контролировал, потому Хабибу будет тяжело. Стилистически Сен-Пьер неудобен. Несмотря на возраст, он сможет стать самым тяжёлым соперником для Нурмагомедова. Но поставил бы всё равно на Хабиба», — цитирует Василевского «Чемпионат».

39-летний Сен-Пьер объявил о завершении карьеры 21 февраля 2019 года.

Ранее Уайт допустил, что Нурмагомедов может завершить карьеру боем с Сен-Пьером.

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