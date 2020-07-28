Слуцкий: безумно счастлив, что у меня был европейский период в карьере

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об опыте работы в Европе, где он возглавлял «Халл Сити» и «Витесс».

«Я безумно счастлив, что у меня был такой период в карьере — и английский опыт, и голландский. Но сегодня я понимаю, что те предложения из-за рубежа, которые могут мне поступить, не совсем соответствуют моим… да не то чтобы амбициям, а внутреннему состоянию. Я просто попробовал. Понял — это очень интересно. Но, наверное, стоит признать, что я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими клубами», — цитирует Слуцкого газета «Известия».

С декабря 2019 года специалист возглавляет казанский «Рубин».

Ранее Слуцкий высказался о ситуации с Тилем в «Спартаке».