Слуцкий высказался о ситуации с Тилем в «Спартаке»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал своё мнение о голландском полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле.

«Мне трудно объяснить, почему он не заиграл в «Спартаке». Это футболист очень высокого уровня, у которого есть большое количество качеств, но он, к сожалению, не встроен в игру. Его брал один тренер, а потом пришёл другой. Потому я вполне допускаю, что игрок с таким функционалом не очень нужен Тедеско. Тиль — игрок, который зависим от игровой модели. В какой-то системе он может быть сверхэффективным, а в какой-то просто бесполезен. Может быть, у него какие-то психологические проблемы, может быть, с адаптацией. Поверьте мне, жизнь в Голландии и в России сильно отличается. Может быть масса причин», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Гус Тиль перешёл в «Спартак» летом 2019 года из голландского АЗ за €18 млн. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги полузащитник провёл 18 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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