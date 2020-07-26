Слуцкий рассказал о ситуации в самолёте с участием Тарасова

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о развязном поведении в самолёте полузащитника команды Дмитрия Тарасова и его друзей.
Слуцкий рассказал о ситуации в самолёте с участием Тарасова
  • РИА Новости

«Интересно, что я должен был лететь этим же рейсом, но задержался. Зато мой сын прилетал на игру со «Спартаком» с друзьями, и они сидели на параллельном ряду с Тарасовым. После этого он мне сразу позвонил: «Да вообще ничего не было. Несколько футболистов общались». Какой-то человек начал снимать Тарасова на камеру, а он сделал замечание. Из этого раздулся конфликт», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Тарасов подписал контракт с «Рубином» в зимнее трансферное окно. С тех пор он провёл за команду четыре матча.

Ранее очевидец рассказал о развязном поведении футболиста Тарасова в самолёте.

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