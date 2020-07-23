Очевидец рассказал о развязном поведении футболиста Тарасова в самолёте

Пассажир рейса Казань — Москва рассказал о развязном поведении в самолёте полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова и его друзей.

«Там была целая компания. Бухать начали ещё до взлёта. Замечания им делали постоянно, а они тупо ржали, не обращая никакого внимания. Людям спать не давали, вели себя как свиньи. Я футболом не интересуюсь, кто это такие, только от вас узнал. Видео вроде бы кто-то снимал, но точно не я. Знаю, что они кому-то по этому поводу угрожали», — приводит слова одного из пассажиров самолёта издание «ЭкСпорт».

СМИ отмечают, что, помимо Тарасова, в компании точно присутствовал ещё один игрок «Рубина» Николай Поярков.

Тарасов подписал контракт с «Рубином» в зимнее трансферное окно. С тех пор он провёл за команду четыре матча.

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