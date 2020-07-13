Стало известно, почему футболиста «Боруссии» Холанда выгнали из ночного клуба

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Представитель охранной компании PSS Securitas Кристофер Нэсхайм объяснил решение сотрудника выгнать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда из ночного клуба в Норвегии.
Стало известно, почему футболиста «Боруссии» Холанда выгнали из ночного клуба
  • Reuters

«Эрлинг не был пьян. Он был готов к сотрудничеству и показал полное понимание ситуации после разговора на улице. Инцидент произошёл из-за правил по предотвращению распространения COVID-19. Возле Холанда собиралось много людей. Они просили сфотографироваться и разговаривали с ним. Давление росло, и в конце концов нам пришлось попросить его уйти», — цитирует Нэсхайма Goal.

Ранее сообщалось, что Холанд попал в скандальную ситуацию в одном из ночных клубов Норвегии.

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