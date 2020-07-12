СМИ: Форварда «Боруссии» Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд попал в скандальную ситуацию в одном из ночных клубов Норвегии.

Как сообщает Daily Mail, 19-летнего форварда выгнали из ночного клуба в Норвегии, куда он приехал в отпуск после завершения сезона Бундеслиги.

Отмечается, что футболист устроил перепалку с охранниками клуба, но его спутники не дали конфликту разгореться, оттащили игрока.

В прошедшем сезоне Холанд сыграл в 18 матчах за «Боруссию», забив 16 мячей и отдав три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что у хавбека «Интера» Марсело Брозовича отобрали водительские права после погони.