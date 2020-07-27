Агент опроверг информацию об уходе Луческу из киевского «Динамо»

Агент Аркадий Запорожану, который представляет интересы румынского специалиста Мирчи Луческу, опроверг информацию об отставке своего клиента с поста главного тренера киевского «Динамо».

«Ушёл ли Луческу из команды? Нет. Это была личная переписка между ним и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был ещё в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто-то захочет увидеть, то я всё могу показать. У нас завтра в 09:30 самолёт в Киев. Луческу — главный тренер «Динамо», — цитирует Запорожану РИА Новости.

По его словам, Луческу отправил письмо Суркису, в котором хотел сказать, что приходит работать не ради денег и не держится за эту должность.

«Если его приход может помешать «Динамо», то он спокойно уйдёт. Имидж клуба намного дороже», — заявил Запорожану.

Предыдущим местом работы Луческу была сборная Турции. До этого он работал в таких клубах, как петербургский «Зенит», донецкий «Шахтёр», турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай», миланские «Интер» и «Брешиа».

Ранее в СМИ опубликовали заявление Луческу, в котором специалист подтвердил свою отставку с поста главного тренера киевского «Динамо».