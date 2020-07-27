Известный румынский специалист Мирча Луческу подтвердил свою отставку с поста главного тренера киевского «Динамо» через четыре дня после назначения.

«Я считаю невозможным работать во враждебной атмосфере, без поддержки болельщиков, в которых клуб так нуждается в такие моменты. Я хотел вернуться к соперничеству, которое было у нас несколько лет назад. Я хотел, чтобы болельщики на трибунах приходили в восторг. Украина этого заслуживает. Но я не могу принять то, что фанаты работают против собственного клуба», — цитирует Луческу журналист Эмануэль Роша в Twitter.

Предыдущим местом работы Луческу была сборная Турции. До этого он работал в таких клубах, как петербургский «Зенит», донецкий «Шахтёр», турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай», миланские «Интер» и «Брешиа».

Ранее Юрий Сёмин прокомментировал информацию об уходе Луческу из киевского «Динамо».