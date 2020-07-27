«Зенит» отметил золотой дубль световым шоу на Дворцовом мосту
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На пролёт разведённого моста со стороны Зимнего дворца ночью проекторы выводили видеозаписи самых важных и эмоциональных для команды моментов прошедшего сезона.
Дворцовый мост #прямосейчасpic.twitter.com/8sBkuKByNe— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 26, 2020
«Зенит» в этом сезоне стал чемпионом России, набрав 72 очка по итогам 30 туров, также сине-бело-голубые выиграли Кубок России по футболу, в финале одолев подмосковные «Химки» (1:0).
Ранее сообщалось, что «Зенит» ушёл в отпуск до 31 июля.