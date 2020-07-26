«Зенит» ушёл в отпуск до 31 июля

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Футболисты и тренерский штаб петербургского «Зенита» получили отдых перед началом подготовки к следующему сезону.
«Зенит» ушёл в отпуск до 31 июля
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«26 июля победители Российской премьер-лиги и Кубка России ушли в отпуск. Планируется, что команда соберётся в тренировочном центре «Газпром» 31 июля и начнёт подготовку к матчу за Суперкубок России. Встреча с «Локомотивом» пройдёт 7 августа на «ВЭБ Арене». Точное время начала встречи будет опубликовано дополнительно», — сообщает пресс-служба «Зенита».

В нынешнем сезоне «Зенит» оформил золотой дубль, став чемпионом РПЛ и и выиграв Кубок страны. 

Ранее Михаил Боярский заявил, что «Зениту» нужно добавлять свежую кровь в команду.

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