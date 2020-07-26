Боярский: «Зениту» нужно добавлять свежую кровь в команду

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Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказал мнение о необходимости усиления состава команды перед новым сезоном.
Боярский: «Зениту» нужно добавлять свежую кровь в команду
  • РИА Новости

«Новый сезон будет интересным, поскольку в команде «Зенит» будут изменения. Срочно нужно добавлять свежую кровь в команду, потому что на стариках мы далеко не уедем. В карете прошлого далеко не уедешь. Но расставаться с футболистами очень обидно, тем более тем болельщикам, которые к игрокам привыкли. Но ничего не попишешь»,— приводит слова Боярского РИА Новости.

«Зенит» в этом сезоне стал чемпионом России, набрав 72 очка по итогам 30 туров, также сине-бело-голубые выиграли Кубок России по футболу, в финале одолев подмосковные «Химки» (1:0).

Ранее сообщалось, что Сергей Семак рассказал о формировании состава «Зенита» в сезоне-2020/21.

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