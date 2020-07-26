Семак рассказал о формировании состава «Зенита» в сезоне-2020/21

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о формировании состава команды на следующий сезон.

«У нас у целой группы игроков заканчиваются контракты. Меняется лимит на легионеров со следующего сезона. Это вынуждает нас действовать на трансферном рынке определённым образом», — сказал Семак в интервью «Зенит ТВ».

«Зенит» в этом сезоне стал чемпионом России, набрав 72 очка по итогам 30 туров, также сине-бело-голубые выиграли Кубок России по футболу, в финале одолев подмосковные «Химки» (1:0).

Ранее Семак рассказал о целях «Зенита» на следующий сезон.