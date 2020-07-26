Семак рассказал о целях «Зенита» на следующий сезон
- РИА Новости
«Цели — сохранить титул, постараться бороться за первое место, сохранить Кубок, взять Суперкубок, постараться играть везде на победу. Насколько получится — узнаем. Это футбол, где бывает всё», — сказал Семак в интервью «Зенит» ТВ».
«Зенит» в этом сезоне стал чемпионом России, набрав 72 очка по итогам 30 туров, а также сине-бело-голубые выиграли Кубок России по футболу, в финале одолев подмосковные «Химки» (1:0).
Ранее Семак назвал главное преимущество «Зенита» перед другими командами РПЛ.