Семак рассказал о целях «Зенита» на следующий сезон

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о целях клуба на следующий сезон.

«Цели — сохранить титул, постараться бороться за первое место, сохранить Кубок, взять Суперкубок, постараться играть везде на победу. Насколько получится — узнаем. Это футбол, где бывает всё», — сказал Семак в интервью «Зенит» ТВ».

«Зенит» в этом сезоне стал чемпионом России, набрав 72 очка по итогам 30 туров, а также сине-бело-голубые выиграли Кубок России по футболу, в финале одолев подмосковные «Химки» (1:0).

Ранее Семак назвал главное преимущество «Зенита» перед другими командами РПЛ.