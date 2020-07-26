Семак назвал главное преимущество «Зенита» перед другими командами РПЛ

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу преимущества клуба с берегов Невы перед остальными командами Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак назвал главное преимущество «Зенита» перед другими командами РПЛ
  • © РИА Новости / Михаил Тургиев

«Преимущество «Зенита» в РПЛ — это видимость и работа. В начале сезона многие тренеры команд РПЛ говорили, что большого разрыва между «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром» нет — по составу и по игре. В ноябре мы сделали задел и здорово выступили после перерыва из-за коронавируса. Эти два отрезка позволили нам выиграть чемпионат», — цитирует Семака «Зенит» ТВ».

«Зенит» в этом сезоне стал чемпионом России, набрав 72 очка по итогам 30 туров, а также сине-бело-голубые выиграли Кубок России по футболу, в финале одолев подмосковные «Химки» (1:0).

Ранее Семак рассказал, когда начнётся подготовка команды к новому сезону.

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