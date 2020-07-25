Семак: все рады, что удалось доиграть чемпионат

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после финального матча Кубка России с «Химками» (1:0) рассказал, когда начнётся подготовка команды к новому сезону.

«Претензий к РПЛ по маленькому перерыву нет. Все рады, что удалось доиграть чемпионат. Пускай и не так, как всем хотелось. Сейчас нет возможности сдвинуть сроки, ведь у нас зима, когда мы играть не можем. Первая группа футболистов приедет на базу 30 июля. 31 июля — вторая. 1 августа начнём готовиться к сезону. Мы должны отталкиваться от игроков, которые у нас уже есть, усиливать позиции, которые в этом нуждаются», — заявил Семак.

В сезоне-2019/20 «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Ранее Медведев оценил завершившийся сезон в исполнении «Зенита».