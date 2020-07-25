Медведев оценил завершившийся сезон в исполнении «Зенита»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что для наивысшей оценки клубу не хватило успешного выступления в Лиге чемпионов.
Медведев оценил завершившийся сезон в исполнении «Зенита»
  • РИА Новости

«Можно ли оценивать сезон на 5+? Для плюса не хватает успешного выступления в Лиге чемпионов. Это цель уже на следующий сезон. Не буду даже комментировать разговоры о симуляции при падении Малкома. Это чистый пенальти. Малком был первый на мяче и был снесён защитниками. Что касается ухода и прихода футболистов, то после победы ничего не скажу. Скоро всё узнаете. Сейчас у нас короткая пауза и Суперкубок. Вступаем в новый сезон с ещё более амбициозными целями», — цитирует Медведева «Чемпионат».

В прошлом сезоне «Зенит» завоевал чемпионат и Кубок России, однако вылетел из Лиги чемпионов на стадии группового этапа.

Ранее Губерниев скептически оценил перспективы «Зенита» в ЛЧ после финала Кубка России.

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