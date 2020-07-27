Бывший футболист «Челси» заявил о готовности сыграть за сборную Китая

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Бывший полузащитник лондонского «Челси» бразилец Оскар, играющий за «Шанхай СИПГ», заявил, что готов выступать за сборную Китая по футболу.
Бывший футболист «Челси» заявил о готовности сыграть за сборную Китая
  • Reuters

«Я могу подумать о выступлении за сборную Китая, потому что сейчас трудно попасть в сборную Бразилии, так как я здесь. Но в Китае все видят, как хорошо я играю, поэтому, если в итоге сборной Китая понадобится хороший полузащитник, я думаю, что смогу помочь, если правила изменятся. Мне нравится Китай, но если бы игроки, которые едут сюда, могли бы сменить национальность, сборная Китая стала бы лучше», — приводит слова Оскара South China Morning Post со ссылкой на эфир CGTN.

Оскар уже заиграл за сборную Бразилии и провёл 48 матчей, в которых забил 12 мячей. Таким образом, согласно правилам Международной федерации футбола, он не может выступать за национальную сборную другой страны.

Ранее сообщалось, что Халк рассказал об уходе из «Шанхай СИПГ» по окончании контракта.

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