Шипулин и его семья заболели коронавирусом

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Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин и его семья заболели коронавирусом.
Шипулин и его семья заболели коронавирусом
  • РИА Новости

«В этом году отправил Луизу с детьми и тёщей в Сочи, чтобы они отдохнули, покупались в море, пока я работаю в Москве. Приезжал к ним только на выходные. Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слёг я, следом — тёща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный. У всех, кроме Димы, врачи диагностировали COVID-19. Мира, я и тёща переносим болезнь в лёгкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро. А пока находимся на самоизоляции», — написал Шипулин в своём Instagram.

Ранее фигуристка Шпилевая рассказала, как перенесла коронавирус.

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