Фигуристка Шпилевая рассказала, как перенесла коронавирус

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Российская фигуристка Анастасия Шпилевая, выступающая в дуэте с Григорием Смирновым, сообщила, что переболела коронавирусом.
Фигуристка Шпилевая рассказала, как перенесла коронавирус
  • РИА Новости

«Долгое время я не верила в этот «магический несуществующий вирус», о котором говорят все вокруг. Но произошло то, что произошло. Я заболела. В подробности вдаваться не буду, но скажу, что с такой болезнью я ещё не сталкивалась никогда. Я вылечилась, но, к сожалению, это ещё не конец истории. После того как я начала давать небольшую нагрузку своему организму, чтобы прийти в форму после болезни, начались осложнения. Выйдя всего лишь на одну тренировку, я вновь села дома. И передвигаться пока я могу только так», — написала спортсменка в своём Instagram.

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