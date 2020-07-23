Бутырская оценила перспективы сотрудничества Медведевой с Тарасовой

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская высказала мнение о помощи заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой в постановке короткой программы Евгении Медведевой.

«Одному очень тяжело тренироваться. Обязательно рядом должен быть наставник, который поможет. А выбор Медведевой — хороший. Пусть занимается, тренируется. Эту ситуацию надо использовать во благо. Насколько я знаю, у Тарасовой и Медведевой очень хорошие отношения. Естественно, Женя общается, консультируется со своим тренером», — приводит слова Бутырской «Чемпионат».

Она отметила, что когда у фигуриста есть такое огромное желание победить самого себя, то неважно, кто стоит за бортом.

«Главное, чтобы кто-то контролировал и помогал. Человек сам знает, для чего это делает. Здесь не надо заставлять что-то делать, Женя вообще не тот человек. И Татьяне Анатольевне всё видно со стороны. Она прошла такой огромный путь в фигурном катании, вовремя скажет своё веское слово», — добавила бывшая фигуристка.

20-летняя Медведева вернулась в Россию из Японии, где находилась с начала апреля.

Ранее Орсер рассказал о помощи Тарасовой в постановке короткой программы Медведевой.