СМИ: Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо»
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Как сообщает РБК, 33-летний хавбек предложил свои услуги двум московским клубам — «Спартаку», за который он выступал шесть лет, и «Динамо».
Отмечается, что в качестве запасного варианта Глушаков рассматривает возможность подписания нового контракта с «Ахматом», в который он перешёл в 2019 году. Футболист записал в свой актив шесть голов в 27 матчах.
Ранее сообщалось, что «Динамо» объявило об уходе из команды семерых футболистов.