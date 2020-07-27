СМИ: Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо»

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Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков может продолжить свою карьеру в одном из московских клубов.
СМИ: Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо»
  • globallookpress.com

Как сообщает РБК, 33-летний хавбек предложил свои услуги двум московским клубам — «Спартаку», за который он выступал шесть лет, и «Динамо».

Отмечается, что в качестве запасного варианта Глушаков рассматривает возможность подписания нового контракта с «Ахматом», в который он перешёл в 2019 году. Футболист записал в свой актив шесть голов в 27 матчах.

Ранее сообщалось, что «Динамо» объявило об уходе из команды семерых футболистов.

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