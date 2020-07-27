Малкин — о возобновлении НХЛ: все мои мысли и стремления направлены на победу

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от возобновления сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Все мои мысли и стремления направлены на победу. Конечно, я всегда думаю о кубках. Я рад вернуться на лёд. Это моя работа. Я занимаюсь этим всю свою жизнь... Мы любим игру. Я всегда хочу помогать команде побеждать. Сейчас я крайне сфокусирован на задаче», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне, до паузы из-за пандемии коронавируса, Малкин сыграл в 55 матчах, записав в свой актив 74 очка (25 + 49).

Регулярный чемпионат НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Сезон возобновится с раунда плей-офф, в котором примут участие 24 клуба. Матчи планируется проводить в Эдмонтоне и Торонто.

Ранее сообщалось, что голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов досрочно завершил сезон из-за травмы.