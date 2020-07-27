Широков считает, что Ракицкий должен был быть удалён в финале Кубка России

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков считает, что защитник команды Ярослав Ракицкий должен был быть удалён с поля по ходу финального матча Кубка России с «Химками» (1:0).

«Это очевиднейшая красная карточка. Он даже не пытался играть в мяч, просто подбежал и начал учить, как играть в футбол. Хотя это не его дело, лучше бы просто играл», — сказал Широков в эфире «Матч ТВ».

На 63-й минуте встречи Ракицкий сфолил на хавбеке химчан Аршаке Коряне. Судья Владимир Москалёв показал игроку «Зенита» жёлтую карточку.

Ранее сообщалось, как «Зенит» вырвал победу у «Химок» в финале Кубка России.