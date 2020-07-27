Широков считает, что Ракицкий должен был быть удалён в финале Кубка России
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«Это очевиднейшая красная карточка. Он даже не пытался играть в мяч, просто подбежал и начал учить, как играть в футбол. Хотя это не его дело, лучше бы просто играл», — сказал Широков в эфире «Матч ТВ».
На 63-й минуте встречи Ракицкий сфолил на хавбеке химчан Аршаке Коряне. Судья Владимир Москалёв показал игроку «Зенита» жёлтую карточку.
Ранее сообщалось, как «Зенит» вырвал победу у «Химок» в финале Кубка России.