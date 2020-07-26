Финкельштейн считает невозможным проведение боя Вердум — Фёдор Емельяненко в ближайшее время

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Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн поделился своим мнением о возможности организации повторного поединка между россиянином Фёдором Емельяненко и бразильцем Фабрисиу Вердумом.
Финкельштейн считает невозможным проведение боя Вердум — Фёдор Емельяненко в ближайшее время
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«Вердум и Емельяненко — бойцы на закате, почему бы им не провести такой поединок? Да и вообще, с Фёдором любой бой интересен. Емельяненко достаточно известный боец. Но они оба под контрактами. У Фёдора — с Bellator, они вряд ли его отпустят. А у Вердума — с UFC. Так что пока этого боя нам ждать не стоит», — цитирует Финкельштейна «Чемпионат».

Россиянин и бразилец встречались в 2010 году на турнире Strikeforce. Победу одержал Вердум.

Ранее Вердум заявил, что хочет провести ещё один бой с Фёдором Емельяненко.

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