СМИ: «Реал» готов продать 17 футболистов

Мадридский футбольный клуб «Реал» намерен продать 17 игроков в предстоящее летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, на полноценный трансфер будут выставлены Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Лука Йович, Лука Модрич, Лукас Васкес, Даниель Себальос, Хесус Вальехо, Начо Фернандеа, Мариано Диас, Борха Майораль, Оскар Родригес, Альберто Соро и Хорхе де Фрутоса.

При этом Серхио Регилон, Мартин Эдегор и Такефусо Кубо, вероятно, будут отданы в аренду, а Альваро Одриосола может быть или продан, или отправлен в аренду.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продать 12 футболистов.