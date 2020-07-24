СМИ: «Барселона» хочет продать 12 футболистов

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Каталонский футбольный клуб «Барселона» намерен продать 12 игроков в предстоящее летнее трансферное окно.
СМИ: «Барселона» хочет продать 12 футболистов
  • Reuters

Как сообщает Marca, в список выставленных на трансфер игроков входят: голкипер Нето, защитники Нелсон Семеду, Самуэль Юмтити и Хуниор Фирпо, Жан-Клер Тодибо, полузащитники Иван Ракитич и Артуро Видаль, Карлес Аленья, Рафинья Алькантара и Филиппе Коутиньо, а также нападающие Мартин Брайтвайт и Усман Дембеле.

Отмечается, что желание клуба продать такое число игроков связано не только с финансовой стороной вопроса, но и с тем, что главный тренер команды Кике Сетьен на них не рассчитывает.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагает «Арсеналу» Коутиньо в обмен на Гендузи.

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